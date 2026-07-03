Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından beklenen Haziran ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte, Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin merakla beklediği artış oranı netleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 oranında artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda şekillenen bu rakamla birlikte, yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesine geldi.

Temmuz 2026 kira artış oranı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı 32,03 oldu. Böylece kiracıların ödeyeceği yeni tutarlar ve ev sahiplerinin kira gelirlerindeki değişim kesinleşmiş oldu.

Haziran ayında kira artış oranı ne kadardı?

Bir önceki aya yani Mayıs 2026 enflasyon oranı yüzde 32,61 olurken Haziran 2026 kira artış oranı ise 32.24 olmuştu.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Resmi verilerin yanında, bağımsız kuruluşların rakamlarını takip edenler için Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayınlanan E-TÜFE verileri de başka bir tablo çiziyor. ENAG'ın hesaplamalarına göre Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 51.49 oldu.