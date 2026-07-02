Son Mühür- Hafta başından bu yana devam eden düşüşlere mola veren BIST 100 endeksi yüzde 1.62 değer kazanarak 14.350 puandan, BIST 30 endeksi ise yüzde 1.97 değer kazanarak 16.660 puandan kapanış yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 193,5 milyar lira oldu.

Alış ağırlıklı bir günün ardından bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.22'lik yükselişle 14.382 puandan giriş yaptı.

IST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar negatif...



Küresel piyasalar Hong Kong hariç negatif seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2.45, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 7.22, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1.64 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ocak ayında 5 bin 598 dolarla rekor seviyeleri test etmesine karşın ikinci çeyrekte bu seviyeden yüzde 28,4 düşüş gösteren ons altın 4.055 dolardan, gam altın 6.092 liradan,

gümüş 59.87 dolardan,

Brent petrol 70.92 dolardan,

Bitcoin 60.660 dolardan işlem görüyor.