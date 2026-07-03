Son Mühür- Üst üste ikinci gününde de yukarı yönlü hareketine devam eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puandan tamamladı.

Endeks bir önceki güne göre 104,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 186 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.39'luk yükselişle 14.511 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar toparlanıyor...



ABD'den gelen ılımlı istihdam raporunun Fed'in yakın zamanda faiz artırımı yapma olasılığını düşürmesi ve bölgesel faaliyet göstergelerinin Haziran ayında ekonomik genişlemeye işaret etmesinin ardından Asya borsalarında hisse senetleri yükseldi.

Japon Nıkkei endeksi günü yüzde 1.5, Güney Kore KOSPI endeksi günü yüzde 5.67 artıda kapattı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Uzun bir aranın ardından yüzde 1.14 yükselen ons altın 4.171 dolardan, gram altın 6.277 liradan,

gümüş 62.32 dolardan,

Brent petrol 72.40 dolardan,

Bitcoin 61.674 dolardan alıcı buluyor.

