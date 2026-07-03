Son Mühür- Mutfak masraflarından kira artış oranlarına kadar hayatın pek çok alanını doğrudan etkileyen enflasyon rakamları için gözler bugün açıklanacak olan verilerdeydi.

TÜİK’in açıkladığı veriler, hem ekonominin son durumunu değerlendirmek hem de önümüzdeki dönemin bütçe planlamalarını yapmak açısından kritik bir yol haritası niteliği taşıyor.

Haziran'da enflasyon ne kadar oldu?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2026 yılının haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık 0.99 seviyesinde arttı. Yıllık ise yüzde 32,11 artış gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans’ın 17 ekonomist ile yaptığı ankete katılan uzmanların haziran ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak gerçekleşti.

Yapılan tahminler, katılımcılar arasında farklılık gösterirken, beklentilerin yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 aralığında olduğu görüldü.

Mayıs ayından enflasyonu kaç olmuştu?

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık bazda ise yüzde 32.61 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklanan rakamlar, maaş zamlarından kira artışlarına kadar birçok kalemin belirlenmesinde esas alındığı için, rakamların seyrini herkes merak ediyor.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Resmi verilerin dışında, bağımsız kuruluşların rakamlarını takip edenler için Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayımlanan E-TÜFE verileri de farklı bir tablo çiziyor.

ENAG'ın hesaplamalarına göre haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 1,94 olurken, yıllık bazda ise yüzde 51.49 olarak açıklandı.