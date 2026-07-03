Son Mühür- TÜİK tarafından paylaşılan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren maaş zamları netleşmiş oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında yüzde 0,99 oranında bir yükseliş gösterdi. Bu veri, yılın ilk yarısını kapsayan enflasyon sepetini tamamladı. Böylece, maaş zammı hesaplamalarında kullanılan 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Açıklanan haziran verileri, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirleyici oldu. Yapılan hesaplamalar sonucunda, bu emekli gruplarının temmuz ayından itibaren alacağı enflasyon farkı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Temmuz maaşları, bu yeni zamlı oran üzerinden hesaplanarak ödemelere yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise farklı bir hesaplama yöntemiyle belirleniyor. Sözleşmeli hizmet şartları ve enflasyon farkı hesaplamaları bir araya getirildiğinde, memurların yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Maaşlar ne zaman zamlı yatacak?

Belirlenen bu oranlar, temmuz ayının başından itibaren geçerli olacak. Emekliler ve memurlar, önümüzdeki ödeme dönemlerinden itibaren maaşlarını zamlı şekilde hesaplarında görecekler.

