Son Mühür- İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı Haziran ayı rakamları, şehirdeki ekonomi piyasasının son durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

İstanbulluların günlük harcamalarını yansıtan perakende fiyatlar, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

Yıllık bazda kaydedilen yüzde 35,94’lük artış ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayat pahalılığının geldiği noktayı ortaya koyuyor.

Hangi harcamalar bütçeyi zorladı?

Haziran ayında özellikle temel ihtiyaç gruplarındaki fiyat hareketleri belirgin seviyedeydi. Haberleşme harcamaları yüzde 4,28 ile fiyat artışında zirveye yerleşirken, hemen ardından yüzde 4,20 ile alkollü içecekler ve tütün grubu yerini aldı.

Evini yenileme ya da eksiklerini giderme telaşında olanlar, ev eşyası grubundaki yüzde 3,14’lük fiyat artışıyla karşılaşırken, konut giderlerinde de yüzde 2,37’lik bir yükseliş meydana geldi.

Lokanta ve otel harcamaları, gıda ürünleri ve sağlık harcamaları ise bütçeyi zorlayan diğer harcalamalar arasında yer aldı.

Fiyatları geri çeken alanlar hangileri?

Piyasadaki genel yükselişe rağmen, bazı alanlardaki fiyat düşüşleri tüketiciye kısmi bir rahatlama sağladı. Sezon geçişi sebebiyle giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 2,21 oranında geriledi.

Benzer şekilde ulaştırma grubunda da yüzde 0,95’lik bir düşüş yaşandı. Eğitim harcamalarında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmazken, piyasa koşulları ve mevsimsel geçişler bu fiyat dengelerinin oluşmasında belirleyici rol oynadı.

Toptan fiyatlarda hızlı yükseliş

Perakende sektörünün bir adım gerisinde yer alan toptan fiyatlarda Haziran ayı, ciddi bir şekilde hız kazandı.

Mayıs ayında yüzde 1,58 artan toptan eşya fiyatları, Haziran ayında yüzde 3 gibi daha keskin bir yükselişe geçti.

Özellikle işlenmemiş ham maddelerdeki yüzde 8,18’lik artış ve enerji-yakacak grubundaki yüzde 3,23’lük artış, üreticilerin üretim aşamasında maliyet yükünün arttığını gösteriyor.