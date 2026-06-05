Son Mühür- Mutfak masrafından kira zammına kadar herkesin bütçesini bizzat etkileyen enflasyon rakamları için gözler açıklanacak verilere çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler, ekonominin hem dününe hem de yarınına ışık tutan oldukça kritik bir "yol haritası" sunuyor.

Mayıs'ta enflasyon ne kadar oldu?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2026 yılının mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık 1.71 seviyesinde olurken, yıllık 32.61 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ne yöndeydi?

17 ekonomistin katıldığı AA Finans anketinde, uzmanlar aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,65 seviyesinde çıkacağını tahmin etmişti. Uzmanların kendi içindeki tahmin aralığı ise yüzde 1,20 ile 2,35 bandında olmuştu.

Nisan ayından enflasyonu kaç olmuştu?

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklanan oranlar, maaş zamlarından kira artışlarına kadar pek çok kalemi belirleyen ana referans noktası olduğu için, rakamların seyrini herkes merak ediyor.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Resmi verilerin yanında, bağımsız kuruluşların rakamlarını takip edenler için Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayınlanan E-TÜFE verileri de başka bir tablo çiziyor.

ENAG'ın hesaplamalarına göre Mayıs ayı enflasyonu aylık yüzde 2,16 olurken, yıllık bazda ise yüzde 53,13 gibi resmi verilerden oldukça ayrışan bir seviyede gerçekleşti.

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