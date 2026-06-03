Son Mühür- Yalçın Ata seçim zaferlerine doymamaya devam ediyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) genel kurulunu da ihtişamlı şekilde tamamlayan Yalçın Ata, aynı zamanda İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanlığını da üstlenmişti.

İESOB Başkanı Yalçın Ata, adeta zafere doymadı. Ata, Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulunda da farkını gösterdi.

'Yenilmez Armada'ünvanını taşıyan Başkan Ata, Federasyon Başkanı Ahmet Aydan’ın listesine girerek güç kattı, performansıyla adından söz ettirmeye devam etti.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu'nun Ankara’da gerçekleştirilen 25. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Ahmet Aydan ile Mehmet Emin İnce yarıştı.

Seçimler sonucu İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın da yer aldığı Ahmet Aydan'ın listesi 157 oy alarak güven tazelerken, Mehmet Emin İnce'nin listesi 129 oyda kaldı. Genel kurula eksiksiz katılan İzmir ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odalarının yöneticileri, İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın planlamaları doğrultusunda özverili çalışmalarla kongreye ağırlıklarını koydular.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken seçim sandıklarına ilişkin ‘İESOB’nin genel kuruluna ben de katıldım. Katılımı yüksek, ses getiren görkemli bir genel kurulda Yalçın Başkan tek liste ile güven tazeledi. Yalçın Ata, Türkiye'de karşısına rakip çıkmayan veya çıkarılamayan nadir birlik başkanlardan biri oldu. Bu da İzmir Esnaf Teşkilatının, Başkanları Yalçın Ata'yı başarılı bulduğunu ve başkanlarına sahip çıktıklarını gösteriliyor. Yalçın Ata' yı bu başarısından dolayı da ayrıca tebrik ediyorum' dedi.