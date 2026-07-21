CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, her geçen gün de yeni gelişmeler gündeme gelmişti. Bu kapsamda en dikkat çeken gelişmelerden biri ise bugün yaşandı. Özgür Özel günlerdir beklenen o kararı açıklarken, "Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. şgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine; ölümü gözü alıp, Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol, bizim yolumuzdur. Milletvekillerimiz ile birlikte yeni partiyi kuruyoruz. Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, İzmir İl Gençlik Kolları Yönetimi'nden Özgür Özel'e destek geldi.

"Yeni bir yürüyüşün ilk adımını atıyoruz!"

Yazılı bir açıklamada bulunan İzmir İl Gençlik Kolları Yönetimi, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında; büyük bir inanç, emek ve sorumlulukla gençliğin sesini büyütmek, örgütümüzü güçlendirmek ve halkın iktidar umudunu taşımak için mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan gelişmeler karşısında taşıdığımız siyasi sorumluluğun gereği olarak, inandığımız değerleri daha güçlü savunacağımız yeni bir yolculuğun başlangıcında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Bu karar bir kırgınlığın ya da vazgeçişin değil; demokrasiye, halkın iradesine ve örgütlü mücadelenin gücüne olan inancımızın bir sonucudur. Partilerin geleceğinin yargı müdahaleleriyle, masa başı hesaplarla değil; üyelerin özgür iradesi, örgütün ortak aklı ve halkın beklentileriyle şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. AKP iktidarının yargısını kullanarak siyaseti dizayn etme ve örgüt iradesini gölgelemeye yönelik girişimlerin karşısında duruyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek gücü; makam odalarından değil, sokaktan, örgütün emeğinden ve halkın desteğinden gelir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesine, halkın sesini siyasetin merkezine taşıyan mücadelesine ve iktidar yürüyüşüne olan inancımız tamdır. Bizler; dayatmaların değil demokrasinin, makamların değil mücadelenin, kişisel hesapların değil halkın ve örgüt iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün yeni bir başlangıcın, daha güçlü bir mücadelenin ve halkın umudunu büyütecek yeni bir yürüyüşün ilk adımını atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; yolumuz Atatürk'ün yolu, yolumuz halkın yolu, yolumuz değişimin ve umudun yoludur." dedi.