Yerleşkesi Çiğli'de bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 16 öğretim üyesi istihdam edileceği öğrenildi.

Alımların; Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, İlahiyat, Orman, Sağlık Bilimleri, Sağlık Hizmetleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Su Ürünleri ile Tıp Fakültesi başta olmak üzere birçok akademik birimde gerçekleştirileceği açıklandı.

İlan kapsamında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için adaylarda aranacak özel akademik çalışma alanları ve deneyim şartları da ayrıntılı olarak belirtildi.

Elektronik ortamda yapılacak!

Üniversite tarafından, başvuruların sadece Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Akademik Personel Başvuru Modülü üzerinden elektronik ortamda kabul edileceği duyuruldu.

Süre 15 gün!

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde başvurular, ilanın 22 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması sornasında 15 gün boyunca sürecek.

Başvuru gerçekleştirecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartlara sahip olmasının yanı sıra ilgili kadrolar için belirlenmiş olan akademik kriterleri de sağlaması gerekmekte.

İngilizce yeterliliği istenen kadrolar da yer alıyor!

İlanda yıldız (*) ile belirtilen bazı kadrolara başvuru gerçekleştirecek adayların, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olduklarını belgelemeleri şart olarak belirtildi.

Profesör kadrolarına başvuru gerçekleştirecek adayların ise doçentliğin ardından hazırlamış oldukları eserlerden birini "başlıca eser" olarak göstermeleri zorunlu hale getirildi.

Uzman akademisyen istihdam edilecek!

İlan çerçevesinde; yapay zekâ, bilgisayar bilimleri, siyaset bilimi, pazarlama, fizyoterapi ve rehabilitasyon, üroloji, su ürünleri, orman mühendisliği, eğitim bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, kıraat, yaşlı bakımı ve protetik diş tedavisi gibi birçok farklı uzmanlık alanında öğretim üyeleri istihdam edilecek.