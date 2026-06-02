Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Eşki idaresinde gerçekleşti.

Başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

‘Otogar yoluna’ neşter!

Bornova Belediyesi, özellikle mesai giriş-çıkış saatleri ile okul başlangıç ve bitiş saatleri arasında Bornova’nın Mevlana Mahallesi’ne ve İzmir Otogarı’na giden yolu olan Ordinaryüs Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi’nde trafiği rahatlatacak hamle yaptı. Bornova Belediyesi, trafik sorunlarının giderilmesi, trafik güvenliği ve ulaşım düzeninin sağlanması amacıyla “Bornova İlçesi, Ord. Prof. Muhittin Erel Caddesi ile 1701/7 Sokak Kesişim Kavşağı ve Bağlantı Yolları Düzenleme Projesini” içeren önergeyi meclis gündemine getirdi. Önerge, Ulaşım, Kent Yelime ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına gönderildi.

Beton santraline oy çokluğu

Bornova Belediye Meclisi’nin son oturumunda ele alınan ve ilçenin çehresini değiştirecek olan yeni beton santrali yatırımı, oy çokluğu ile komisyonda onaylandı. Rapor toplantıda meclis üyelerinin de oylarıyla onaylandı. Meclisten geçen karara göre, mevcut beton santralinin artık ilçenin taleplerini tam anlamıyla karşılayamaması, kapasite yetersizliği ve teknolojik olarak geride kalması hamlenin ana gerekçesi oldu. Onaylanan rapora göre eski tesis, yerinden sökülerek talep eden bir kamu kurum veya kuruluşuna tamamen ücretsiz olarak hibe edilecek.

Dalgıç’tan kamu kurumu sorusu Eşki’den talip olan var yanıtı

Beton santrali hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Akın Dalgıç, “Hangi kamu kurumu belli olmadığı için, belirlenmediyse de verilirken de gündemimize alınmasını istiyoruz” dedi. Dalgıç’a cevap veren Başkan Eşki, “Talip olan belediyeler var. İhtiyaç duyan belediyelerin bir tanesine verilecek” diye konuştu.

Bornova yangınlara karşı bağlantı kesitleri attı

AK Parti Meclis Üyesi Veysel Karani Batı gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alarak yağış sebebiyle otların uzadığını ve hangi önlemlerin alınacağını sordu. Ömer Eşki ise, “Kuraklık atlattık. Yağmur mevsimi geçirdik. Bornova’nın her tarafında çok hızlı otlar birikti. Yangın tehlikesine karşı önce ormanlık alanlarla mahallelerin iletişimi kesecek. Bağlantı kesitleri attılar. Okul çevresi ve içini önceliğe aldılar. Parça parça mahallelere girmeye başlandı” dedi.

Eşki’den kaçak yapı açıklaması: Radikal tedbir almazsak köy kalmayacak

Kaçak yapılar hakkında da soru yönelten AK Parti Meclis Üyesi Veysel Karani Batı’ya cevap veren Başkan Eşki, “Her ceza yüksek gelir. Bu ceza uygundur diyen vatandaş görmedim. Kaçak yapı yüksekliği çok fazla. Radikal tedbir almazsak köy kalmayacak her yerde beton yığını göreceğiz. Kaçakla ilgili belediyedeki memur arkadaşlar sürekli işlem yapmadıkları için sorgulanıyorlar. Kaçağın önünü açacak af gibi adımlar atmak istemiyoruz. Yapmasınlar. Cezanın amacı caydırıcı olması” diye konuştu.