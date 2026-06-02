Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Emine Kulak MÜSİAD İzmir Şubesi’nin Bornova’da bulunan Ankara Caddesi’ndeki yeni hizmet binasının açılışı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere siyasi parti temsilcilerinin ve iş dünyasının önemli isimlerinin de katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Mehmet Fatih Kacır: Türkiye büyüme ve kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor

MÜSİAD İzmir Hizmet Binası'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya teknolojik katmanların iç içe geçtiği bir gerilim ortamıyla sınanıyor. Kutuplaşma ikliminin giderek hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz. Belirsizlik ortamında yerelde üretim yaygınlaşıyor. Ülkeler kendileri için önemli gördükleri üretim alanlarında tedarik zincirlerini genişletiyor. Türkiye büyüme ve kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Bugün askeri hava aracı yönetiminde dünyada lideriz. Geçtiğimiz 23 yılda rekabet gücümüzü artırarak ürün çeşitliliğimizi yükselttik. Türkiye bugün Çin'den sonra en önde gelen İhracatçı ülkedir. Bunlar asla tesadüf değildir. Bu doğrultuda destek enstrümanlarımızı güçlendiriyoruz, üretim kapasitemizi artıracak yatırımları ülkemize kazandırmak üzere önemli adımları ilan ettik. Bu vesile ile daha büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolu özellikle vurgulamak isterim. Bu anlayışla istihdam yoğun sektörlerde istihdamı koruma programlarımızı devreye aldık. Tüm amacımız Türkiye’yi muasır ülkelerin de ilerisine taşımaktır. Ülkemizi devler ligine taşıma davasında gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Elban: MÜSİAD'ın hizmetlerinin artarak devam etmesini diliyorum,

MÜSİAD'ın hizmetlerinin artarak devam etmesini isteyen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ahilik kültürünü temel Alan MÜSİAD'ın kentimize hizmet ederken güzel bir mekana ihtiyacı vardı ve buna kavuştu. Ben MÜSİAD'ın hizmetlerinin artarak devam etmesini diliyorum, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak, bakanımıza hoş geldin diyorum." diye konuştu.

Eyyüp Kadir İnan: İzmir Büyükşehir Belediye binasının nerede olduğunu bilmiyoruz

İzmir'i 25 yıldır yöneten CHP'nin kente hiç bir şey katmadığını savunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan,"Burası İzmir'in kalbidir. Biz bugün İzmir Büyükşehir Belediye binasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Düşünün biz parti olarak vatandaşlara hizmet ettiğimiz adresleri güçlendiriyoruz. Ancak CHP 25 yıldır vatandaşlara bir hizmet binası kazandıramıyor. Bizler ilk yerel seçimde istediğimiz neticeyi alacağız. 25 sene boyunca bu kenti yönetenlerin vatandaşlar için hiç bir adım atmadığını biliyoruz. Bu çatı altında kentteki güzel insanların buluşma noktası MÜSİAD olmuştur." dedi.

Burhan Özdemir: Dünya bir geçiş süreci yaşıyor

Konuşmasında MÜSİAD'ın Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Ülkemizin en güzel yerlerinden birinde bu güzel hizmeti yerine getirenlere çok teşekkür ederim. MÜSİAD 60 binden fazla işletmesi ile ülkemiz ekonomisine katkılar sunan en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor her sabah başka jeopolitik haberlere uyanıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönem bir geçiş dönemidir. Bugün Türkiye yalnızca bir bölge pazarı değil, üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ülkemizin vakit kaybetmeden atıl kalan üretim unsurları konusunda çalışması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı: Rabbim ailemizin büyümesini nasip etsin

1993 yılından bu yana MÜSİAD üyesi olduğunu aktaran ve geçmişte ekonomik olarak zor dönemler yaşandığını hatırlatan Önceki dönem şube Başkanı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "93'te MÜSİAD üyesi olduğumda genç bir mühendistim. Ekonomik anlamda ülkemize ciddi baskılar uygulanıyordu. 28 Şubat döneminde her hafta vergi kuruluna gidiyorduk. Rabbime hamd olsun o günlerden, bugünlere geliyoruz. Bugün 35 yılın sonunda bu noktaya geldik. Rabbim ailemizin büyümesini nasip etsin." dedi.

Gökhan Temur: Kentimizin ekonomik geleceğine yön verecek bir adım olarak görüyoruz

Söz konusu hizmet binası açılışının kentin ekonomik geleceğine yön verecek bir adım olarak gördüklerini ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz açılış ile üretim irademizin somut bir tezahürüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kentimizin ekonomik geleceğine yön verecek bir adım olarak görüyoruz.

Dünyanın büyük bir hızla dijitalleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Savunma sanayide yazılan destanlar bu dönüşümün en net kanıtıdır. Bu büyük yürüyüşte İzmir çok önemli bir konuma sahiptir. Bugün ise teknoloji eko sistemi ile öncü olmaya adaydır. MÜSİAD, İzmir'i teknoloji ve sanayi merkezi yapmak için yeni yerinde yolculuğuna başlıyor." şeklinde konuştu.