İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde Bornova Meydanı’nda farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Tütün kullanımının zararlarına farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Farkındalık çağrısı!

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, sağlık yöneticileri, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“Zararlı alışkanlıklardan korumalıyız”

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, sağlıklı yaşam bilincinin toplumun her kesimine yayılması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle gençlerin tütün ürünlerinden uzak tutulmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Kul, sigara bırakmak isteyen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Sigarayı bırakanlara sembolik çek!

Program çerçevesinde sigarayı bırakan vatandaşlara, sigarayı bıraktıkları tarihten itibaren yaptıkları tasarrufu simgeleyen sembolik çekler verildi. Etkinlik kapsamında ayrıca “Sigarayı Bırakmayı Deniyorum” temalı farkındalık alanı da yer aldı.