Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, yarışmacıların hem fiziksel hem de zihinsel sınırları zorlanırken, şampiyonluk kupasının yanındaki büyük ödül sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Bu yıl yarışmacıların performanslarının yanı sıra kazanacakları miktar da büyük bir merak konusu haline geldi. Final tarihinin resmi olarak duyurulmasıyla birlikte gözler Acun Medya'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Survivor 2026 şampiyonu para ödülü netleşti mi, şampiyonluk bonusu ne kadar olacak? İşte konuya dair öne çıkan iddialar...

2026 SURVİVOR ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR, AÇIKLANDI MI?

Survivor 2026 şampiyonunun alacağı net para ödülü hakkında TV8 veya Acun Medya tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından ortaya atılan iddialara göre, bu sezonun şampiyonluk bonusu 5 milyon TL olarak belirlendi. Ancak bu miktar henüz kanal yönetimi ya da Acun Ilıcalı tarafından doğrulanmadı. Şampiyonun alacağı bu ödülün yanı sıra, yarışmacıların adada kaldıkları her hafta için sözleşmeleri doğrultusunda ayrı bir haftalık ücret aldıkları biliniyor.

SURVİVOR 2026 BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Büyük final için geri sayımın başladığı yarışmada, kazananın belli olacağı tarih netlik kazandı. Survivor 2026 büyük finali 19 Haziran 2026 Cuma günü canlı yayınla ekranlara gelecek. Final öncesindeki son viraj olan yarı final mücadeleleri ise 17 ve 18 Haziran tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Zorlu ada şartlarında aylar süren mücadelenin şampiyonu, 19 Haziran Cuma günü yapılacak oylamalar ve yarışmalarla kupasına kavuşacak.

MASTERCHEF 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'ın ekran macerasını tamamlamasının ardından TV8 ekranlarında başlayacak olan yeni yarışma programı da netleşti. Ekranların bir diğer sevilen yapımı olan MasterChef 2026 yeni sezonunun, haziran ayının ortasından itibaren izleyiciyle buluşması bekleniyor. Survivor finalinin hemen ardından mutfakta başlayacak olan bu yeni maratonun kesin yayın tarihi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.