Güzelbahçe Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde önemli bir organizasyona imza atıldı. öğrencilere yönelik “Afete Hazırlık Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında deprem, yangın ve diğer afet anlarında yapılması gerekenler uygulamalı ve teorik olarak anlatılmış oldu.

Afetlere karşı daha bilinçli bireyler yetiştirilmesi için gerçekleştirilen eğitim, Onur Günay Eğitim Kampüsü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Güzelbahçe Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Sertifikalar verildi!

Programın ardından eğitime katılan öğrencilere sertifikalar verildi.

“Daha bilinçli bir toplum”

Güzelbahçe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla benzer eğitim çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha güçlü bir toplum için çalışmalarımıza devam ediyoruz” denildi.

