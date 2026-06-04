Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılan Günay ve bürokratlarının merkezinde yer aldığı operasyonda, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski belediye başkanı Özden Mustafa İnce ise süreci Son Mühür’e değerlendirdi. Siyasetten uzak, izole bir emeklilik hayatı yaşarken bu soruşturmaya dahil edilmesinin şaşkınlığını yaşadığını söyleyen İnce, geçmişte kendisinin de benzer bir "ateşten gömlek" giydiğini hatırlattı. Cuma günü yapılacak ‘başkan vekili’ seçimi öncesi de çarpıcı uyarılar yaptı.

“Anlatmak dahi çok zor, çoğu şeyi hatırlamıyorum”

“Biz de göreve geldiğimizde böyle bir süreçten geçmişti Güzelbahçe. Ben de ateşten gömlek giymiştim o zaman” sözleriyle açıklamalarına başlayan İnce, “Bugün itibariyle yine aynı durum söz konusu. Şu anda belediyemiz çok daha fazla büyüdü, çalışanlarımız çok fazla. Vatandaşımız hizmet bekliyor. Hatalı bir işlem varsa… Hatalı bir işlem yapmış olabilirim, her şeyi doğru yaptım demiyorum ama hiçbir şeyi menfaat sağlamak maksadıyla yapmadık. Çalışanlarımız mağdur olmasın, Güzelbahçe mağdur olmasın, belediye başkanımız ve ailesi mağdur olmasın isterim. Ben fırsat buldum, kendimi anlattım. Hakim de bizi dinledi, haklı buldu ve saldı. İnşallah onlar da kurtulur. İşin emniyeti açısından süreci bilmiyorum. İki senedir belediyeye çok uzağım. Mümkün olduğunca ailem izole oldu, çok da gidip gelmiyoruz. Ticaret de yapmıyoruz. Çocuklarımızla birlikte emekli hayatı sürüyoruz. Bir gün birileri geldi, ‘Anlat’ dedi. Anlatmak dahi çok zor, çoğu şeyi hatırlamıyorum…” ifadelerini kullandı.

“Beni dahil etmeleri şaşırtıcı…”

“Gözaltına alındığınızda neler hissettiniz?” sorusunu da yanıtlayan İnce, “Şaşırdım… Tamamen izole olmuşsunuz. Hatta siyasete dahi uzağım, siyaset camiasının içinde yokum. Zaten şu anda her şey partimiz açısından tatsız. Çok fazla içinde değilim. Sadece esnafla bir araya geldiğimde belediyemizle ilgili olumlu bir şey konuşurlarsa seviniyor, olumsuz bir şey konuşurlarsa üzülüp ‘Neden böyle?’ diyorum. Bu sürecin içine beni dahil etmeleri şaşırtıcı. Şükür ki bayram üzeri bizi dinleyen bir hakimle karşılaşıp anlatabildiğimiz kadar anlattık. Şimdi evimizde ve özgürüz. Kanun ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

“Göreve gelecek kişinin işi zor”

Başkan Günay’ın tutuklanması ve sonrasında da İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılması sonrası Cuma günü yapılması planlanan ‘Başkan Vekili’ seçimi sürecine dair de konuşan İnce, şunları aktardı: “Kim başkan olmak istiyor, kimi başkan yapmak istiyorlar onu bilmiyorum. Fakat bu görevi alacak arkadaşımın işinin çok zor olacağını biliyorum. Belediye başkanı seçilmiş bir arkadaşımız vardı, başladığı projeler vardı kendine göre. Süreçle ilgili sıkıntılar var. Ciddi işler yapıldı Güzelbahçe’de. Bu konuyla ilgili ekonomik darboğaz olacaktır, yatırım yapan insan sayısı bu dönemde azalacaktır. Daha önce yaşadım, biliyorum. Güzelbahçe’deki yatırımlar biraz duracaktır. İnsanlar her ne nedenle olursa olsun yatırımla ilgili çekince içinde olacaktır ve bu da gelir kaybına neden olacaktır. İşçi, memur maaşları… Ciddi yükler var. Allah göreve gelecek kişiye kolaylık versin.”

“Başkan olmak farklı, vekili olmak farklı”

“Ben arkadaşların büyük kısmını tanıyorum, birlikte siyaset yaptığım arkadaşlarım da var” sözleriyle devam eden İnce, “Diğerleri de hepsi kenetlenip bunun bir yarış değil tamamlamak üzere görev aldıklarının bilincinde olmaları gerek. Esas başarı anahtarı burada. Bu görevi tamamlamaları gerek. Başkan vekili olacaklar… Başkan olmak farklı, başkan vekili olmak farklıdır. Başkan vekili seçilecek arkadaşa bu süreçte herkes destek olmalı. Muhalefet yapılacak zaman değil; tartışmasınlar ve hep birlikte olsunlar” çağrısı yaptı.