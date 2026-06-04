Son Mühür- CHP'de yaşanan parti içi iktidar kavgasına amcası Aziz Kocaoğlu'nun aksine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan yeğeni Mehmet Ali Kocaoğlu kavganın parçası olduğunu gösterdi.

Özgür Özel kanadından gelen kurultay çağrılarına kapılarını kapatan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Toplum tepki gösterecek diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz? Arınma olmadan kurultaya gitmeyeceğim." mesajına çok sert tepki gösteren Mehmet Ali Kocaoğlu,

''Sen kendin çalıştın, sen kendin atadın, sen kendin korudun.

Nasıl arınacaksın Kemal Bey?

Önce kendi aynana bak, kendi dönemindeki atamaları, yakın çevreni temizle de ondan sonra konuş. Yoksa bu laflar sadece boş bir tiyatro oluyor.

Kimden arınacağız?

Onursal mı?

Muhittin mi?

Zeydan mı?

Ekrem mi?

Bu isimleri CHP değil, sen buldun, sen yanına getirdin, sen görevlendirdin.

Arınacaksak senden arınacağız.

Kaybetmekten değil, asıl senden ve senin yarattığın bu yapıdan arınacağız'' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



Kardeşim Berk'le 60 ili gezdik...



Mutlak butlan kararının alınmasına neden olan delegelere menfaat temin edildi iddialarına göndermede bulunan Mehmet Ali Kocaoğlu,

''Kardeşim Av. Osman Berk Kocaoğlu, benimle birlikte büyüdü ve doğal olarak siyasete ilgi duyarak yetişti. Gençlik Kolları Kurultayı’nda Gençosman Killik listesinde yedek MYK üyesi olarak seçildi.

Dönemin MYK’sı kendisini Hukuk Komisyonu Başkanı olarak atadı. O dönem başlayan çeşitli hukuksuzluklara karşı görevini aktif bir şekilde yürüttü.

Kurultay süreci yaklaşırken bana, “Abi, ben hukukçuyum. Müsaadenle partimizin Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine aday olmak istiyorum. Ancak değişim kazanırsa ve Özgür Bey genel başkan seçilirse, ertesi gün yapılacak PM ve YDK seçimlerine başvururum” dedi.

Ben de kendisine sonuna kadar destek olacağımı söyledim. Yalnız “CHP emek ister” diyerek önce illeri gezmemizi, il başkanlarımızdan ve kurultay delegelerimizden destek almamızı tavsiye ettim.



Bunun üzerine en az 40 ili kendisi, 20 ili de birlikte olmak üzere toplam yaklaşık 60 il gezdik. Her gittiğimiz ilde aynı net mesajı verdik: “Değişim olursa adayız, olmazsa adaylığımız yok.”

Hiçbir ilde, hiçbir kurultay delegesinden ne bir iş talebi ne de maddi destek talebi gördük veya duyduk. Benim bizzat gittiğim illerde, değişimci kimliğim ve Özgür Bey’e ulaşma ihtimalim bilindiği hâlde hiçbir rüşvet talebiyle karşılaşmadım'' hatırlatmasında bulundu.



Yaşadıkları kuyruk acısı...



2023 seçimlerinde CHP'nin Tokat milletvekili adayı olarak yarışa giren Mehmet Ali Kocaoğlu,

''Bugün gelinen nokta, yalancıların ve alçakların istediklerini alıp karşılık bulamadıkları için yaşadıkları kuyruk acısından ibarettir. O günlerin tanığıyım.

60’a yakın il gezdik. Özgür Bey ne bir kuruş para verdi ne de teklif etti. Harcamalarımızın tamamı kendi cebimizden, kredilerden karşılandı'' kurultaya yönelik şaibe iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.