Son Mühür- İzmir'de yaşayan Erzurumlular için düzenlenen etkinlik coşkulu anlara şahit oldu. Kalbi Tahir Fasıl Ekibi eşlğinde düzenlenen etkinlik Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Tesisi ve Nikah Salonu'nda gerçekleşti.

"Dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Etkinliğe katılım yoğundu. Önemli isimlerin de aralarında bulunduğu “Türkülerle Âşıklar Kültür Programı”'na Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılım sağladı. Kınay sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün İzmir Erzurumlular Derneği’nin Kibar Sosyal Tesislerimizde düzenlediği “Türkülerle Âşıklar Kültür Programı”nda sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Dernek Başkanımız Sayın Sabri Çoruh’a, siyasi parti temsilcilerine ve programa katılan tüm Erzurumlu hemşehrilerimize sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Yüzlerce yıllık şanlı tarihiyle Erzurum’un taşıdığı değerler, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşınıyor.

Türkülerimizin ve kültürümüzün yaşattığı kardeşlik duygusunu hep birlikte büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Katılım yoğundu!

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği bu özel programa; siyaset, sivil toplum, iş dünyası ve sanat camiasından çok sayıda önemli isim eşlik etti. Programa katılan isimler:

MHP İzmir İl Başkanı Sn. Veysel Şahin

Karabağlar Belediye Başkanı Sn. Helil Kınay

Buca Erzurumlular Dernek Başkanı Sn. Ömer Gündüz

Kemalpaşa İspirliler Dernek Başkanı Sn. Sabahattin Demir

İzmir Tortumlular Dernek Başkanı Sn. Ekrem Petek

Elazığlılar Dernek Başkanı Sn. Ahmet Kaya

Akhisar Erzurumlular Dernek Başkanı Sn. İrfan Aksoy

Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Sn. Ramazan Balyemez

Hayata Ben de Varım Dernek Başkanı Sn. Abdulmutalip Daş

İş Adamları:

Sn. Murteza Öztekin, Sn. Ulvi Sağır, Sn. Hüseyin Sağır, Sn. İlham Yılmaz, Sn. Sıdkı Şen, Sn. Barış Atila, Sn. Mustafa Dumrul, Sn. Erol Eroğlu, Sn. Salim Eser, Sn. Sıdkı Esen, Sn. Miktat Çoruh, Sn. Emrullah Kavuz, Sn. Ercan Biçer, Sn. Kemalettin Yılmaz

Bozyaka Mahallesi Muhtarı Sn. Mustafa Kömür

Aşıklar:

Sn. Sıdkı Eminoğlu, Sn. Beyzade Aslan, Sn. Selahattin Kazanoğlu, Sn. Baki Çetin, Sn. Osman Feryadi, Sn. Süleyman Püryani

THM Sanatçıları:

Sn. Mahmut Arı, Sn. Miktat Papağan, Sn. İbrahim Güzelses, Sn. Muhsin Çörek, Sn. Erdinç Sağlık, Sn. Cengiz Kurt, Sn. Barış Atila, Sn. Haşim Işık, Sn. Emrullah Kavuz