Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraklerinde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine Basmane'den Kültürpark 3 No'lu Hol önüne yürüyen Belediye-İş Sendikası üyeleri, belediye yönetiminin masaya getirdiği teklifleri ifşa etti. Sabah saatlerinde eylemi önlemek amacıyla İZBB üst yönetimi tarafından acil koduyla masaya davet edilen sendika yöneticileri, içeride kendilerine sunulan şartlar karşısında rest çekti.

Müzakerelerin dağılmasının ardından Kültürpark'taki belediye binası önünde toplanan yüzlerce işçiye seslenen Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, masada yaşananları anlattı.

“Haftalık izni TİS’ten kaldıralım diyorlar!"

İZBB yönetiminin işçinin en temel hakkına göz diktiğini belirten Şube Başkanı Savaş Atalay, sözleşmeden haftalık izin hakkının çıkarılmak istendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bütün ücretlerde belli bir yere geldik. Şimdi önümüze gelmişler, 'Haftalık izni TİS’ten kaldıralım' diyorlar. Biz buna asla izin vermeyiz, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bize sürekli 'Fedakarlık yap' diyorsunuz. Bizden daha ne istiyorsunuz? 2.5 senedir emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiniz!"

“9 kalem alacağımız var, taşeron istemiyoruz"

Konuşmasında belediye şirketlerindeki yönetim zafiyetlerine ve geriye dönük alacaklara da dikkat çeken Atalay, taşeronlaşma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Şantiyelerdeki durumun farkında olduklarını belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim şu an içeride tam 9 kalem alacağımız var. Bu 9 kalemi nereye getireceksin, nasıl ödeyeceksin? Üstelik taşeronlaşmaya da kesinlikle karşıyız, belediyede taşeron istemiyoruz. Şantiyelerde ne olup bittiğini çok iyi biliyoruz. İZSU hak edişini veriyor ama İZDOĞA bunu işçiye aydan aya, parça parça yatırıyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz."

"Diyalog yerine dayatma..."

Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark 3 No'lu hol'ü önünde işçiler adına kapsamlı basın açıklaması yapan Belediye İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay şunları söyledi;

" İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Mart ayından bu yana sürdürdüğümüz, 2026-2028 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne yazık ki uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Bu sözleşmeler; İZDOĞA A.Ş., İZSU Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan toplam 4.000 üyemizi doğrudan ilgilendirmektedir. Sendikamız, bu sözleşmelerin masada sonuçlanması için elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Ancak Büyükşehir bürokratlarının uzlaşmaz tutumu, süreci tıkamış ve sonuçsuz bırakmıştır. Bugün alanlarda olmamız bizim tercihimiz değildir. Bu tablo; toplu sözleşme masasında diyalog yerine dayatmayı tercih eden anlayışın bir sonucudur. Yaklaşık 2,5 aydır devam eden bu süreçte sendikamız her aşamada yapıcı bir tutum sergilemiş, sözleşmenin masada bitmesi için yoğun çaba harcamıştır. Ancak saatler süren görüşmeler sonucunda sözlü mutabakata varılan maddeler, imza aşamasına gelindiğinde Büyükşehir yönetimi tarafından geri çekilmektedir. Şunu İzmir Büyükşehir yönetimi dahil tüm kamuoyu bilsin. Belediye-İş Sendikası toplu sözleşmenin üyelerimizin menfaatlerini de gözeterek masada bitmesi için elinden geleni yapıyor. Değerli arkadaşlar toplu sözleşme süreçleri ancak karşılıklı uzlaşma, masada sözlü mutabakata varılan maddelerin tutanak altına alınmasıyla yürür. Toplu sözleşme masasında tartışıp, uzlaşıp sözlü olarak anlaşılan bir maddelerin imza aşamasında Büyükşehir yönetimi imzadan kaçarsa bu sözleşmeler nasıl sonuçlanacaktır?"