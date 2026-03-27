Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği belirtilen genç, yurdun penceresine çıkarak çevredekilere atlayacağını söyledi.

Ekipler seferber oldu

Durumu fark eden vatandaşlar ve yurt yetkilileri, vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen emniyet güçleri, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler bir yandan genci ikna etmeye çalışırken, diğer yandan olası bir düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri, yurt bahçesine şişme hava yastığı kurarak önlem aldı.

Tüm çabalara rağmen atladı

Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen genç kararından vazgeçmedi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kendisini boşluğa bırakan genç, hava yastığının üzerine düştü. Ancak düşüş sırasında beton zemine temas etmesi sonucu ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.C. isimli genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.