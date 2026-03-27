Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin infaz düzenlemesiyle ilgili olmadığını ve hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya odaklandığını vurgulamıştı. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ise atandıktan sonra paketi Meclis'ten geri çektiklerini belirterek, bazı eksiklikler nedeniyle üzerinde yeniden çalıştıklarını açıkladı. Gürlek, yargılamaların uzun sürmesinden kaynaklanan "adalete güven" eksikliğine dikkat çekerek, paketin bu sorunu çözmeye yönelik formüller içereceğini belirtti.

Yeni Yargı Paket Ne Zaman Meclis'e Gelecek?

12. Yargı Paketi, adalet sistemini hızlandırma ve vatandaşların yargıya erişimini iyileştirme odaklı bir reform olarak şekilleniyor. Af veya büyük bir infaz düzenlemesi beklentisi şu aşamada gerçekçi görünmüyor. Gelişmeler Meclis takvimine göre netleşecek.

Teknik çalışmalar devam ediyor.

Daha önce 2026'nın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) sunulması bekleniyordu.

Şu an (Mart 2026 sonu) itibarıyla paket henüz TBMM'ye resmen sunulmadı .

. Bazı kulis bilgileri, çalışmaların Ramazan sonrası hız kazanabileceğini işaret ediyor. Paket, Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a gidecek ve yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Paket Neleri Kapsıyor?

12. Yargı Paketi ağırlıklı olarak sivil ve hukuk yargısı reformlarına odaklanıyor. Öne çıkan başlıklar:

Yargılamaların makul sürede tamamlanması ve uzun süren davaların hızlandırılması.

tamamlanması ve uzun süren davaların hızlandırılması. Mülkiyet hakkının daha etkili korunması.

daha etkili korunması. Avukatların bilgi ve belge erişiminin kolaylaştırılması.

Noter yardımcılığı kurumunun kurulması.

kurumunun kurulması. Arabuluculuk sisteminin güçlendirilmesi (örneğin çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk zorunluluğu gibi).

Bazı tapu işlemlerinde avukat temsil zorunluluğu getirilmesi.

Çekişmesiz yargı işlemlerinin mahkeme dışında çözümlenmesi.

Paket, 2024-2028 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanıyor ve önceki paketlerde (özellikle 10. ve 11.) ele alınan ceza adaleti konularından ziyade yargı süreçlerindeki verimliliği hedefliyor.

Af ve İnfaz Düzenlemesi Var mı?

Yetkililer defalarca af söylentilerinin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. Yeni bir İnfaz Kanunu çalışması da şu anda gündemde değil. Bakan Gürlek, TCK ve infaz sisteminde bazı teknik değişiklikler düşünüldüğünü ifade etse de, bunlar genel af veya geniş kapsamlı indirim şeklinde değil; daha çok ceza adaletini güçlendirmeye yönelik sınırlı düzenlemeler olarak görülüyor.

11. Yargı Paketi 25 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti ve bazı infaz/ceza maddeleri içeriyordu. 12. paket ise bu yönde bir beklenti yaratmıyor.