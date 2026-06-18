Başarılı performansıyla son dönemin en dikkat çeken isimlerinden olan Erdem Kaynarca, yeni projesi Ateş Denizi dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan setinde görev başındayken polis ekiplerince gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun dizi setindeki karavanı ve şahsi aracı emniyet güçleri tarafından detaylı bir şekilde aranırken, ifade işlemleri için karakola götürülmesi hayranları arasında büyük bir şok yarattı. Yaşanan bu sıcak gelişme sonrasında vatandaşlar Erdem Kaynarca gözaltı sebebi nedir, ünlü oyuncu serbest bırakıldı mı, Erdem Kaynarca kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aramaya başladı. İşte sette yaşanan o hareketli dakikalar ve olayın perde arkası...

ERDEM KAYNARCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

TRT'nin dijital platformu Tabii için çekimleri büyük bir hızla devam eden Ateş Denizi dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setinde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında sete baskın düzenledi. Dizide 'Nezih' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'nın karavanına giren ekipler burada detaylı bir arama gerçekleştirdi. Karavandaki işlemlerin ardından polis eşliğinde kendi arabasının başına indirilen Kaynarca'nın şahsi aracı da incelendi. Yapılan detaylı aramalarda araç temiz çıkarken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

ERDEM KAYNARCA SERBEST BIRAKILDI MI?

Setteki aramaların bitmesiyle birlikte ifade vermek üzere emniyete götürülen ünlü oyuncu, buradaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kaldı. Emniyette ifadesine başvurulan Erdem Kaynarca'dan soruşturma prosedürleri gereği kan ve saç örnekleri de alındı. Seti sarsan bu gözaltı krizinin ardından yapım ekibi, Ateş Denizi dizisinin çekimlerini durdurarak çalışmalara bir hafta ara verme kararı aldı.

OYUNCU ERDEM KAYNARCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sette yaşanan polis baskınının ardından hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu olan Erdem Kaynarca, 17 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimine ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü'nde başladı. Ancak sahne sanatlarına duyduğu yoğun ilgi, kariyerine yepyeni bir yön vermesini sağladı ve felsefe eğitiminin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girerek buradan başarıyla mezun oldu. Eğitim yılları boyunca hem çeşitli tiyatro oyunlarında sahne tozu yuttu hem de kamera önü projelerde görev aldı. Üniversite döneminden bu yana tiyatro sahnesinden hiç kopmayan yetenekli oyuncu, hem ekranların hem de sahnelerin en başarılı genç isimlerinden biri olarak gösteriliyor.