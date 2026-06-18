Son Mühür - Son dönemlerde artan uyuşturucu operasyonlarına yeni bir tanesi daha eklendi. TRT'nin dijital platformu için çekilen Ateş Denizi dizisinin çekimleri arasında set polis operasyonuyla karşı karşıya kaldı.

Başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'ya gözaltı!

Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam eden çekimler sırasında sete gelen ekipler, dizinin başrol oyuncularından 'Nezih' karakterini canlandıran Erdem Kaynarca'yı gözaltına aldı.

Kaynarca'nın karavanına arama

İddialara göre olay polisin çekim öncesi karavanda hazırlanan başrol Erdem Kaynarca'nın yanına gitmesiyle başladı. Oyuncunun eşliğinde önce aracında arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Çekimlere bir hafta ara verildi!

Ancak dizide "Nezih" karakterini canlandıran Erdem Kaynarca ifadesi alınması için yine de emniyete götürüldü. Bu olay silsilesi dizinin çekimlerine bir hafta ara verilmesine sebep olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beykoz'dan Halkalı Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kaynarca'nın ifadesi alındı, ayrıca saç ve kan örnekleri incelendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oyuncu serbest bırakıldı.