Son Mühür- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğmeye basan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, magazin ve sanat dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu şüphelilere uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 19’u yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, tahlil yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Örnek veren isimlerden MED Yapım’ın sahibi yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ile Eylem İpek Şafak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan aralarında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 12 şüpheli ise Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

İlyas Yalçıntaş dahil 4 şüpheli tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

Mahkeme; şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman’ın uyuşturucu soruşturması doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar vermişti. Şüphelilerden Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sıla Gençoğlu ve diğer isimlere adli kontrol tedbiri

Soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen isimlerin de durumu belli oldu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve sosyal medya fenomeni İrem Haznedar hakkında belirli yerlere başvurma (imza atma) yükümlülüğü getirilerek adli kontrol kararı verildi.

Mahkeme, adli kontrol hükümleri uygulanan diğer şüpheliler; Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan’ın ise belirli yerlere başvurma ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.