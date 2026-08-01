Son Mühür - 92 yaşındaki Türk sinemasının usta isimlerinden Can Kolukısa hayatını kaybetti. Can Kolukısa 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol almıştı.

Acı haber sosyal medya hesabından paylaşıldı: “Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır"

Acı haberi Can Kolukısa’nın ailesi duyurdu. Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" denildi.

Önemli yapımlarda rol almıştı!

92 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici ile buluşmuştu.