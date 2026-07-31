MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan ve 2021 yılında şampiyonluk kupasını kaldıran Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı derin bir üzüntü yarattı. Sarıyer Kumköy'deki evinde yatağında hareketsiz halde bulunan ünlü şefin ölümüyle ilgili jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yerindeki ilk tespitler, eve ilk giren kişiler ve cep telefonunda tespit edilen aramalara dair önemli detaylar ortaya çıkarken, kamuoyu adli tıptan gelecek sonuca kilitlendi. Peki, şampiyon şefin kesin ölüm sebebi netleşti mi, acı olay nasıl ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI'NIN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

Sarıyer'deki evinde hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmadı. Olay yerinde ve cenaze üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp incelemesi başlatıldı. Yetkili kurumların hazırlayacağı detaylı otopsi raporunun tamamlanmasıyla birlikte ünlü şefin vefat nedeni netlik kazanacak. Şu an için yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

EREN KAŞIKÇI'NIN CANSIZ BEDENİNE NASIL ULAŞILDI?

Olay, Eren Kaşıkçı'dan uzun süre haber alamayan yakın çevresinin harekete geçmesiyle ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın arkadaşı Mikail, komşuda bulunan yedek anahtarı alarak 3-4 kişilik bir arkadaş grubuyla eve gitti. Eve giren arkadaşları, ünlü şefi yatak odasında yatağında hareketsiz yatarken buldu. Kaşıkçı'nın bir elinin komodine doğru uzanmış halde olduğunu gören arkadaşları, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TELEFONUNDAKİ ŞİFREYİ EŞİ AÇTIRDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Eren Kaşıkçı'nın cep telefonunu incelemek istedi ancak cihazın şifreli olduğu görüldü. Ekranda çok sayıda cevapsız çağrı bulunması üzerine Kaşıkçı'nın eşi Ecem ile iletişime geçildi. Eşinin verdiği şifre bilgisiyle Savcı gözetiminde açılan telefonda; eşi, yakın arkadaşları ve diğer tanıdıkları tarafından bırakılmış 20 ila 30 arasında cevapsız çağrı olduğu tespit edildi.

ÖLÜM SAATİ TESPİT EDİLDİ Mİ?

Olay yerinde inceleme yapan adli tıp uzmanları, vücuttaki ölüm morluklarını detaylıca inceleyerek ilk zaman tespitini gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelere göre Eren Kaşıkçı'nın, arkadaşlarının eve girdiği andan yaklaşık 10 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamındaki resmi adli tıp raporunun çıkmasıyla birlikte sürecin tüm detayları kamuoyuyla paylaşılacak.