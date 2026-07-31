Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı bugün kamuoyunun yakından tanıdığı sevilen isimleri ağırladı. Haklarında herhangi bir yakalama kararı bulunmayan sanatçılar, sabah saatlerinde doğrudan savcılık makamına ifade vermek üzere binaya giriş yaptı. Sürecin yankıları hız kesmeden sürerken, adliye koridorlarında gözler ünlü isimlerin dosyaya katacağı kritik beyanlara çevrildi.

EDA ECE VE KEREM BÜRSİN NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İki ünlü sanatçı, yargı makamları tarafından titizlikle yürütülen bu geniş çaplı dosyada şüpheli olarak değil, "bilirkişi" sıfatıyla dinlenmek üzere makama davet edildi. Ece ile Bürsin'in adliyedeki bilgi verme işlemleri için adalet yetkilileriyle bir araya geldiği öğrenildi.

Başsavcılık talimatıyla genişletilen bu süreçte adliyeye uğrayan ekran yüzleri yalnızca bu iki isimle sınırlı kalmadı. Soruşturmanın önceki evrelerinde İrem Helvacıoğlu, Farah Zeynep Abdullah ve Berna Laçin de bizzat ifadeye çağrılanlar arasındaydı. Böylelikle, yargı mensuplarına Ahbap Derneği dosyası çerçevesinde beyanda bulunan ünlü oyuncu sayısı beşe yükselmiş oldu.

AHBAP DERNEĞİ OPERASYONUNDA SON DURUM NE?

Soruşturmanın dördüncü aşamasına geçildiğinde ekipler 13 yeni şüpheliyi daha yakaladı ve derneğin tüm idari kontrolü TMSF bünyesindeki kayyum heyetine geçti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın sunduğu yetki devri talebini yerinde bularak dernek tarihinin en keskin kararlarından birine imza attı.

İlgili mahkeme emriyle kurumun aktif faaliyetleri resmen bitirildi. Derneğin tüm banka hesapları ve mevcut mülkleri üzerinde kesin tedbir kararı uygulanırken, derneğe bağlı iştiraklerin idaresi tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güdümündeki kayyum yönetimine bırakıldı.

Emniyet birimlerince bugüne dek yakalanan 54 şüpheli arasından, derneğin kurucu ismi Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'u da kapsayan 28 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yargı makamları, kurumun ve kimi şüphelilerin şahsi mal varlıklarına da el koyma işlemi uyguladı.

MASAK RAPORUNDAKİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR NELER?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının hazırladığı detaylı raporlar, Ahbap Derneği personelinin resmi gelirleriyle hiçbir şekilde uyuşmayan olağandışı para hareketlerini net bir biçimde gözler önüne serdi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip tutanaklarıyla desteklenen bu raporlar, soruşturmanın temel omurgasını oluşturuyor.

Müfettişlerin kapsamlı incelemelerine göre, şüpheli şahıslar kısa zaman aralıklarında kendi aralarında sürekli ve devasa tutarlarda nakit transferi gerçekleştirdi. Dosyaya giren belgelere yansıyan bir diğer bulgu ise dijital şans oyunları platformlarındaki profillere gönderilen büyük meblağlarla bahis oynanması oldu. Bütün bunlara ek olarak, şüphelilerin oldukça dar bir zaman dilimi içinde birbirleri üzerine sayısız tapu devri yapması soruşturma makamlarının dikkatinden kaçmadı. Hakimlik ve savcılık, bu karmaşık ve şüpheli mali trafiğin izini sürmeye devam ediyor.