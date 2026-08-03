5. İstanbul Festivali'nin ikinci gününde Türk pop müziğinin beğenilen isimleri Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan, Festival Park Yenikapı'da binlerce müzikseverle bir araya geldi. Gecede hem sevilen şarkılar seslendirildi hem de Gökhan Türkmen, yeni müzik projesi ve yapay zekanın müzik sektöründeki yeri hakkında dikkat çeken açıklamalar gerçekleştirdi.

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı!

Festivalin ikinci gününde sahne alan Gökhan Türkmen, pop ve alternatif müzikten oluşan repertuvarıyla dinleyicilere müzik dolu anlar sundu. Türkmen, konserinde "Aşk Lazım", "Ayıp Ettin", "Bitmesin", "Sen İstanbul'sun", "Mahşer", "Aşk", "Derdim", "Çatı Katı", "Taş" ve "Dene" gibi sevilen eserlerini izleyiciye sundu. Festival alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan katıldı.

Ajda Pekkan'a sahnede büyük ilgi!

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan da performansıyla festivale damga vuran isim oldu. Pekkan, "Resim", "Ayrılık Ateşi", "Ne Günler", "Her Yaşın Bir Güzelliği Var", "Seni Bana Katsam", "Olur Ya", "Düşünme Hiç", "Ya Sonra" ve "Sensiz Yollarda" gibi hafızalara kazınan eserlerini izleyiciye sundu. Sanatçının sahne performansı, festival alanındaki izleyiciler tarafından büyük beğeni alırken, şarkılara katılan müzikseverler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Festival 16 Ağustos'a kadar sürecek!

Festival Park Yenikapı'nda gerçekleştirilen 5. İstanbul Festivali, konser programıyla müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Organizasyon çerçevesinde 16 Ağustos'a kadar yerli ve yabancı birçok sanatçının sahneye çıkması ve farklı müzik türlerinden konserlerin sanatseverlerle bir araya getirilmesi amaçlanıyor.