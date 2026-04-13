Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’daki genel seçimleri Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi’nin kazanmasının ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı. Von der Leyen, Macaristan’ın tercihini Avrupa’dan yana kullandığını belirterek, “Bir ülke Avrupa yoluna yeniden dönüyor. Birliğimiz daha da güçleniyor” ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise yüksek katılım oranına dikkat çekerek, bunun Macar halkının demokratik iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Costa, yeni yönetimle Avrupa’nın daha güçlü ve müreffeh bir geleceği için iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Magyar’ı tebrik ederek, Macaristan’ın Avrupa içindeki yerinin önemine dikkat çekti.

Almanya’dan Magyar’a tebrik: “Siyasi dönüşüm mesajı”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Macaristan’daki seçimleri kazanan Peter Magyar’ı tebrik etti. Merz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macar seçmenin sandıkta değişimden yana tercih kullandığını belirterek, ülkenin Avrupa ile birlikte yeni fırsatları değerlendireceğine inandığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Wadephul ise seçim sonuçlarının Macar halkının iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Wadephul, yüksek katılım oranının demokrasinin önemini gösterdiğini belirterek, Macaristan ile güçlü ve birleşik bir Avrupa için işbirliğini sürdürme mesajı verdi.

İrlanda’dan Magyar’a destek: “İlişkileri güçlendireceğiz”

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Macaristan’daki seçimleri kazanan Peter Magyar ve Tisza Partisi’ni tebrik ederek, yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

AB Bakanı Thomas Byrne ise seçim sonucunu “önemli bir zafer” olarak nitelendirerek, İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığı sürecinde göreve gelecek Macar hükümetiyle daha güçlü ve güvene dayalı bir işbirliği yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Baltık ülkelerinden güçlü destek: “Avrupa için büyük zafer”

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Macaristan’daki seçim sonuçlarını “hem Macaristan hem de Avrupa için büyük bir zafer” olarak değerlendirdi. Nauseda, Peter Magyar’ı tebrik ederek, demokrasi ve barış adına birlikte yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal ise Macar halkının tarihi bir tercih yaptığını belirterek, özgür ve güçlü bir Macaristan için Avrupa içinde ortak çalışma mesajı verdi.

Letonya Başbakanı Evika Silina da yeni yönetimle Avrupa değerleri ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğini geliştirmeyi beklediklerini ifade etti.

Fransa’dan Magyar’a destek: “Demokrasi kazandı”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan’daki seçim zaferi sonrası Peter Magyar ile görüştüğünü belirterek, sonucu demokrasi ve Avrupa değerleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Macron, Macar halkının Avrupa Birliği değerlerine bağlılığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, daha güçlü, güvenli ve rekabetçi bir Avrupa için Macaristan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da seçim sonuçlarını “yeni bir başlangıç” olarak nitelendirerek, Macaristan halkının demokrasi ve hukukun üstünlüğü yönünde güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

Balkanlardan Magyar’a tebrik: “İşbirliği güçlenecek”

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Macaristan’daki seçim zaferi sonrası Peter Magyar ile telefonda görüştüğünü belirterek tebriklerini iletti. Plenkovic, yeni hükümetin güçlü bir yetkiyle kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve enerji alanlarındaki işbirliğinin daha da derinleşmesini beklediklerini söyledi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da Magyar’ı kutlayarak, seçim sonucunun yalnızca Macaristan için değil, Avrupa’nın geleceği açısından da önemli olduğunu vurguladı. Golob, Avrupa Birliği’nin zorlu süreçlere ancak birlik ve dayanışmayla yanıt verebileceğini ifade etti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ise Magyar’a tebrik mesajı göndererek, iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygı ve ortak Avrupa değerleri temelinde yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

İspanya’dan mesaj: “Avrupa değerleri kazandı”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan’daki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, süreci Avrupa değerleri açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirdi.

Sanchez, Macar halkını tarihi seçim nedeniyle tebrik ederek, Avrupa’nın ortak geleceği için birlikte çalışma mesajı verdi.

İsveç’ten Magyar’a tebrik: “Yeni dönem başlıyor”

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macaristan’daki seçimleri kazanan Peter Magyar’ı tebrik ederek, sonuçların ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Kristersson, Macaristan ile Avrupa Birliği çerçevesinde yakın iş birliği yürütmeye hazır olduklarını belirtti.

İngiltere’den Magyar’a mesaj: “Avrupa demokrasisi için tarihi an”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Macaristan’daki seçim zaferi sonrası Peter Magyar’ı tebrik ederek, sonucu Avrupa demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Starmer, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme ve ortak refah ile güvenliği artırma hedefi doğrultusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İtalya’dan Magyar’a tebrik, Orban’a teşekkür

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan’daki seçimleri kazanan Peter Magyar’ı tebrik ederek yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Meloni, mesajında eski Başbakan Viktor Orban’a da teşekkür ederek, iki ülke arasındaki güçlü bağların süreceğini vurguladı. İtalya ile Macaristan’ın, Avrupa ve uluslararası düzeyde ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğini sürdüreceğine dikkat çekti.

Hollanda’dan Magyar’a destek: “Yeni bir başlangıç”

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Macaristan’daki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin ülke ve Avrupa Birliği için yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti.

Jetten, Macar halkının tercihiyle demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve Avrupa iş birliğinin yeniden güçlenmesine yönelik önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Norveç’ten Magyar’a tebrik: “Avrupa için önemli sonuç”

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Macaristan’daki seçimleri kazanan Peter Magyar’ı tebrik ederek, sonucun Avrupa açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Store, kıtada barış, istikrar, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi için Macaristan ile yakın ve yapıcı iş birliği yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.

Macaristan’da genel seçimlerde sandıkların yaklaşık yüzde 94’ü açılırken, ilk sonuçlara göre Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi yüzde 53 oyla açık ara öne geçti.

Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz ise yüzde 37’de kaldı. Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli parlamentoda Tisza’nın 138 milletvekili kazanarak tek başına iktidar çoğunluğunu elde ettiği görülüyor. Fidesz’in 54 sandalye elde ettiği seçimde, barajı aşan üçüncü parti Mi Hazank’ın ise 7 milletvekili çıkarması bekleniyor. Macaristan’da hükümet kurabilmek için en az 100 milletvekiline ulaşmak gerekirken, anayasal çoğunluk için 133 sandalye