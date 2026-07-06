Türkiye’nin enginar üretim haritası, 2026 yılı itibariyle tarihi bir değişime sahne oluyor. Uzun yıllardır sektörün lideri konumunda olan İzmir, Bursa’nın gerçekleştireceği büyük bir tarımsal hamleyle tahtını devretmeye hazırlanıyor. TÜİK’in açıkladığı Bitkisel Üretim 1. Tahmini verilerine göre genel sebze üretiminin 33, 3 milyon tona ulaşması beklenirken, en dikkat çekici sıçrama enginar rekoltesinde yaşanıyor. Ülke genelinde enginar üretiminin yüzde 18 artışla toplamda 48 bin 660 tona çıkması öngörülüyor. Bu küresel büyümenin en büyük payını ise tek başına Bursa üstleniyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi verilerinde de iklim şartlarının enginar yetiştiriciliği için Bursa'da oldukça ideal olduğu, hem üretim kolaylığı hem de sağlık açısından gördüğü yoğun talep sebebiyle çiftçilerin bu alternatife yöneldiği vurgulanıyor.

Lider değişiyor. 2025 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye genelinde 28 bin 777 dekar alanda 41 bin 252 ton enginar elde edilmişti. Bu dönemde Bursa, 7 bin 531 dekar alandaki 9 bin 778 tonluk üretimiyle, 10 bin 359 ton üretim gerçekleştiren İzmir'in hemen arkasında Türkiye ikincisi konumunda bulunuyordu. Kentteki üretimin ana üssü olan Mustafakemalpaşa'da 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer ilçesinde ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton üretim kaydedilmişti.

2026 yılı saha öngörülerine göre ise Bursa, tarımsal üretimde büyük bir sıçrama hedefliyor. Kent genelinde 8 bin 897 dekar alanda ekimi yapılan enginardan, geçen yıla oranla yüzde 89 artışla 16 bin 802 ton rekolte alınması bekleniyor. Bu rekor artış tablosu, 2026 yılında Bursa'yı enginar üretiminde Türkiye'nin yeni lideri yapmaya hazırlanıyor.