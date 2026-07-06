Son Mühür- Merkezine bilimsel üretimi alan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın göreve gelmesinin ardından eğitim altyapısının güçlendirilmesi, uluslararasılaşma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve çağın ihtiyaçlarına uygun yeni programların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanırken, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla üç yeni program daha öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tıp fakültesinde İngilizce eğitim başlıyor

Türkiye’de tıp fakültelerinin öncü isimlerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, bünyesinde açılan İngilizce Tıp Programı, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla ilk öğrencilerini kabul edecek.

Başarılı akademik kadrosu ve ileri araştırma altyapısı ve Üniversite Hastanesinin sunduğu uygulama olanaklarıyla desteklenen program kapsamında, uluslararası standartlarda hekimler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Havacılık ve tarım teknolojilerine yeni programlar

Mühendislik Fakültesi bünyesinde daha önce açılan İngilizce Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı da 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla ilk kez öğrenci kabul edecek. Kiraz Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Programı ise ilk öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Stratejik alanlarda gelişmeye devam ediyoruz"

Yeni açılan eğitim programları hakkında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Üniversitenin eğitim programlarını çağın gereksinimleri doğrultusunda sürekli geliştirdiğini belirterek, sağlık, mühendislik ve tarım teknolojileri gibi stratejik alanlarda açılan yeni programların bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.