Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tarlasına gitmek için yola çıkan AK Parti Yukarıballık Mahalle Başkanı İbrahim Yılmaz (42), kontrolden çıkarak devrilen traktörünün altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yukarıballık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait tarlaya çalışmaya gitmek üzere yola çıkan İbrahim Yılmaz yönetimindeki 16 PR 214 plakalı traktör, engebeli toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Hastanede Yapılan Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine koşarak ağır yaralanan Yılmaz'ı devrilen traktörün altından çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AK Parti Teşkilatı Yasta

Kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki İbrahim Yılmaz’ın, AK Parti Yukarıballık Mahalle Başkanı olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından Yılmaz'ın yakınları ve parti teşkilatı yasa boğuldu. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.