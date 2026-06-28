Bir restoranda müdür olarak çalışan S.M., kadın müşterilere ve iş arkadaşlarına "canım, balım, bekar mısın?" diyerek rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. İşletme sahibinin kapının önüne koyduğu eski müdür, haksızlığa uğradığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yıllar süren hukuk mücadelesinde son noktayı koyan Yargıtay, patronu haklı bularak işten çıkarma kararını onadı. Eski müdür ise tazminat alamadı.

"Bana ayarlar mısın?" diyerek iş arkadaşlarını taciz etti

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, işletmede yaşanan huzursuzluk üç çalışanın patrona şikayetiyle ortaya çıktı. Tutanaklara geçen iddialar oldukça vahim. Müdür S.M.'nin mesai arkadaşlarına "aşkım, canım" şeklinde hitap ettiği, fiziksel temasta bulunarak zorla içecek içirmeye çalıştığı belirlendi.

Sadece çalışanlar değil, restorana gelen müşteriler de bu tavırlardan payını aldı. S.M.'nin gelen müşteriler hakkında "Evlilik düşünürler mi?", çalışanların yakınları için de "Bekar mı? Bana ayarlar mısın?" diyerek çevreye rahatsızlık verdiği tanık beyanlarıyla kanıtlandı. İşletme sahibi, uyarıları dikkate almayan müdürün iş sözleşmesini İş Kanunu'nun 25/II-(e) maddesi uyarınca, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle feshetti.

"Sohbetler çarpıtıldı" iddiası mahkemeden döndü

İşten çıkarılma kodunun (Kod 46) düzeltilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi talebiyle İş Mahkemesi'ne dava açan S.M., suçlamaları reddetti. Müşterilerle böyle bir diyaloğunun olmadığını savunan eski müdür, dinlenme alanındaki arkadaşça sohbetlerin çarpıtılarak aleyhine kullanıldığını öne sürdü. Savunmasının yazılı değil, sözlü alındığını belirterek feshin haksız olduğunu iddia etti.

Mahkeme bu savunmaya itibar etmedi. Dinlenen tanık ifadeleri ve somut deliller doğrultusunda, restoran sahibinin yaptığı feshin hukuka uygun olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi.

Yargıtay son noktayı koydu: Karar oy birliğiyle onandı

Yerel mahkemenin reddettiği dava önce istinafa, ardından Yargıtay’a taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

Yargıtay, yapılan yargılamada ve ispat kurallarında herhangi bir hukuki eksiklik bulunmadığına hükmetti. Kararda, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın usul ve kanuna uygun olduğu belirtilerek onama kararı oy birliğiyle alındı. Bu kararla birlikte, iş yerinde müşteriye ve personele yönelik gayriciddi ve rahatsız edici hitapların haklı fesih sebebi sayılacağı yargı eliyle tescillenmiş oldu.

