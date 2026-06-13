Bursa oldukça hareketli bir geceye şahitlik yaptı. Yıldıırım ilçesinde başlayan tartışmada kısa sürede silahlar çekildi. Kafde çıkan tartışmada Nurullah B. bacağından yaralandı. Emniyet güçleri ise o şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartışma kafadan dışarı sıçradı, silah çekildi

Bu haraketli gece saat sularında 75’inci Yıl Mahallesi Fincan Sokak’taki bir kafede meydana geldi. Nurullah B. ile henüz kim olduğu belli olmayan bir kişi arasından sebebi de bilinmezken bir tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra kafenin dışına çıktı. Kafede başlayan tartışma, tarafların dışarı çıkmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelinin yanındaki tabancayla açtığı ateş sonucu Nurullah B. bacağından yaralandı.

Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Nurullah B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli için polis çalışmada

Şüphelinin kıskıvrak yakalaması ve adaletin yerini bulması amacıyla yola çıkan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.