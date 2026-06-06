Boya deposunda çıkan o büyük yangının adresi Bursa oldu. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın öylesine büyüdü ki şehrin dört bir yanından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürdüğü öğrenildi. Kimyasal maddelerin de bulunduğu depodan yükselen yoğun siyah dumanlar vatandaşı endişeye boğdu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Alevler kısa sürede büyüdü!

Yangın, Bursa ili merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 8. Şimşek Sokak’ta bulunan bir boya deposunda meydana geldi. Alınan bilgiler ışığında depodan çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği iddia edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, depoda bulunan boya ve yanıcı maddelerin de etkisiyle tüm alanı sardı.

Gökyüzü yoğun siyah dumanla kaplandı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın en korkutucu yanlarından biri de gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.