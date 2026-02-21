Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1’i hamile 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, gece saat 00.30 civarında Yıldırım ilçesi Teyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Cihat K. idaresindeki 54 AEL 953 plakalı motosiklet ile Yalçın O.’nun kullandığı 48 ATC 606 plakalı motosiklet, seyir halindeyken çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle Cihat K. ve arkasında yolcu olarak bulunan hamile eşi Zümrüt K., yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hamile kadının durumu iyi

Zümrüt K.’nin hamile olması endişe yaratırken, yapılan kontrollerde hem kendisinin hem de karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.

Polis soruşturması başlattı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.