Bursa’nın İznik ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki zeytinlik alana savruldu. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Araç kontrolden çıkarak zeytinliğe savruldu

Olay, saat 23.30 sıralarında Bayındır Mahallesi’nde yaşandı. G.A. idaresindeki 77 AL 482 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve zeytinliğe uçtu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

Alkollü araç kullanımı tespit edildi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü G.A.’nın alkollü olduğu tespit edildi.

İdari para cezası ve ehliyete el koyma kararı

Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Ceza puanının 100’e ulaşması nedeniyle ehliyet süresinin 2 ay artırıldığı ve toplam sürenin 2 yıl 2 ay olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.