Geçtiğimiz yaz nişanlandıkları ileri sürülen Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez çiftinin düğün tarihine dair yeni iddialar ortaya atıldı. İki ismin organizasyon hazırlıklarını büyük oranda tamamladığı konuşulurken, törenin yapılacağı yer ve saat bilgileri basına sızdı. Taraftarlar ve magazin dünyası çift cephesinden gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

RONALDO EVLENDİ Mİ?

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez'in evlendiğini doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Çiftin evlilik yolunda son aşamaya geldiği ve yakında tören düzenleyeceği iddia ediliyor. Düğün hazırlıklarının son noktaya ulaştığı belirtilse de ne Ronaldo ne de Georgina Rodríguez cephesinden iddialara dair henüz doğrulama gelmedi.

RONALDO VE GEORGINA RODRÍGUEZ DÜĞÜNÜ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ünlü çiftin düğünü gelecek hafta sonu gerçekleşecek. Planlanan programa göre nikâh töreni saat 15.00'te başlayacak, ardından saat 16.00 itibarıyla davetliler resepsiyon için beş yıldızlı bir otele geçecek.

Törenin, Cristiano Ronaldo'nun çocukluk yıllarını geçirdiği Madeira Adası'nın başkenti Funchal'da bulunan katedralde yapılması planlanıyor. Yıldız futbolcunun, mütevazı şartlarda büyüdüğü ve ailesiyle aynı odayı paylaştığı çocukluk günlerine olan bağlılığı nedeniyle bu lokasyonu tercih ettiği ifade ediliyor. Nikâhın ardından davetlilerin adadaki lüks bir otele geçerek resepsiyona katılması hedefleniyor.

RONALDO EVLİLİK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Cristiano Ronaldo daha önce verdiği röportajlarda Georgina Rodríguez ile evlenmeyi planladığını dile getirmişti. Evlilik için doğru zamanı beklediğini aktaran Portekizli futbolcu, Georgina'nın sadece çocuklarının annesi değil, aynı zamanda hayatındaki en sevdiği insan olduğunu vurgulamıştı. Hayranlar çiftin önümüzdeki günlerde yapacağı resmi açıklamayı takip ediyor.