Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından beklenen temmuz ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte, ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin merakla beklediği artış oranı netleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1.78 oranında artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda şekillenen bu rakamla birlikte, yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesine geldi.

Ağustos 2026 kira artış oranı ne kadar oldu?

Temmuz ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte ağustos ayında uygulanacak kira artış oranı 31,90 oldu. Böylece kiracıların ödeyeceği yeni tutarlar ve ev sahiplerinin kira gelirlerindeki değişim kesinleşmiş oldu.

Temmuz ayında kira artış oranı ne kadardı?

Bir önceki aya yani haziran 2026 enflasyon oranı yüzde 32,11 olurken temmuz 2026 kira artış oranı ise 32.03 olmuştu.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Resmi verilerin yanında, bağımsız kuruluşların rakamlarını takip edenler için Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayınlanan E-TÜFE verileri de başka bir tablo çiziyor. ENAG'ın hesaplamalarına göre temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 50,49 oldu.

Ağustos 2025 kira artış oranı kaçtı?

2025 temmuz ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte ağustos 2025'te uygulanacak kira artış oranı yüzde 41,35 olmuştu.