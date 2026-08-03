Son Mühür- Borsa İstanbul'da yatırımcılar bankacılık endeksi hariç kırmızı ağırlıklı bir işlem gününe tanıklık ediyor.

Temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından yüzde 3'ü aşan oran değerlenen bankacılık endeksine rağmen BIST 100 endeksi yüzde 0.30'a varan oranda geri çekilmelere tanık oluyor.

''Bugün aslında her şey pozitif başlamıştı. Öncelikle ABD’den gelen İran’la görüşmelere yeniden başlanacağı konusundaki haberler Brent petrol‘ü bugün yüzde 7 civarında gerilemesine yol açtı. Yurt dışı piyasaların da pozitif olduğunu düşünürsek İran’la ABD arasındaki savaşta borsalar olumlu bir haftaya başlıyor düşüncesindeydik'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Bizde de Temmuz ayı enflasyon rakamız beklemeye başladık. Temmuz ayı enflasyon rakamının yüksek gelmesi zaten piyasalar tarafından bekleniyordu. Ancak beklenen seviyeden bir miktar daha düşük gelmesi ile birlikte onun da bir motivasyona yol açacağı beklenti dahilindeydi.

Bundan en çok etkilenen bankacılık endeksi oldu. Bankacılık endeksi yaklaşık yüzde,3,5 artı ile güne başladı ve sürdürüyor'' ifadelerine yer verdi.



Sanayi tarafında satış ağırlıklı...



''Diğer taraftan sanayi tarafındaki satışlar bizi olumsuz etkiledi. Özellikle bank of Amerika’nın başta Aselsan, Ereğli, Astor gibi endeksi çok etkileyen hisselerde satışta bulunması borsa dengesinin 2 milyar liraya kadar eksiye dönmesine sebep oldu'' vurgusunda bulunan Murat Bilen,

''Bu da endeksin böyle bir günü yukarı yönlü değerlendirememesine sebep olduğunu düşünüyorum.

Endeksin belli bir seviyeleri kırılmaması ve aşağı gelmemesi yönünde özellikle birkaç haftadır bizim de söylediğimiz seviyeler maalesef bir bir kırıldı.

Endeksin 13.800'deki 50 haftalık desteği geçen hafta itibari ile kırılmıştı. Bu hafta da onun altında seyrediyoruz. Trend olarak aşağı yönlü bir trend söz konusu. Tekrardan endeksin bu düşen trend yukarıya doğru kıramaması halinde endeksin daha aşağıdaki destek noktalarını test etmesi, 13.000 ve 12.005 yüzlerdeki seviyelere doğru çekilmesi mümkün.

O yüzden endeksin hızlı bir toparlanması lazım ancak şimdilik bunu göremiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

