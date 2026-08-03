Son Mühür- Piyasaların ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Mutfak masraflarından konut kira artış sınırlarına kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyen bu oranlar, ekonomi gündeminin odağı haline geldi.

Temmuz ayında enflasyon ne kadar oldu?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2026 yılının temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık 1.78 seviyesinde arttı. Yıllık ise yüzde 31.75 artış gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ne yöndeydi?

Veriler öncesinde AA Finans’ın 17 ekonomist ile gerçekleştirdiği anket de sonuçlanmıştı. Araştırmaya katılan uzmanların temmuz ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 1,82 seviyesinde olmuştu. Haziran ayında yüzde 32,11 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyonun, temmuz verileriyle beraber yüzde 31,80 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.

Haziran ayında enflasyon kaç olmuştu?

Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre, tüketici fiyat indeksinin haziran döneminde aylık bazda yüzde 0,99 oranında bir artış gösterdiği görülmüştü. Aylık sınırlı yükselişle birlikte yıllık enflasyon rakamı ise kayıtlara yüzde 32,11 olarak yansımıştı.

Geçtiğimiz temmuz ayında enflasyon kaç olarak açıklanmıştı?

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine dönüp bakıldığında, TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2025 verilerinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2.06 oranında olmuştu. O dönem açıklanan rakamlar çerçevesinde yıllık enflasyon ise yüzde 33.52 olarak açıklanmıştı.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi hesapladığı E-TÜFE rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

ENAG verilerine göre, tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,07 oranında artış gösterdi, yıllık enflasyon oranı yüzde 50,49 olarak açıklandı.