Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü artıda kapatmasına rağmen BIST 100 endeksi yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan bir haftayı geride b ıraktı.

Endeks, en düşük 13.216,16 puanı ve en yüksek 14.085,39 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinin son bir yılda yüzde 25.27, yılbaşından bu yana yüzde 19.51 getirisi olmasına rağmen son bir ayda yüzde 6.22'lik kayıp olduğu gözlendi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,50 azalışla 6 bin 154 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 düşüşle 40 bin 263 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,66 azalışla 10 bin 103 liraya geriledi.

İzmir'de altın fiyatları...



İzmir Kuyumcular Odası'nın verilerine göre İzmir'de gram altın 6.110 liradan, çeyrek altın 10.750 liradan, yarım altın 21.550 liradan ve tam altın 42.650 liradan satışa sunuluyor.

Altının ons fiyatı, temmuz ayında Fed'in yakın zamanda faiz artırımına gitmeyebileceğine yönelik öngörülerle yüzde 1 artarak 4 bin 46 dolara çıktı ve 5 ay sonra ilk defa aylık bazda artış kaydetti.



Tek kazandıran dolar ve avro oldu...



Bu hafta yatırımcısını sevindirenler sadece dolar ve avroydu. ABD doları yüzde 0,38 artışla 47,5260 liraya, avro da yüzde 1,22 yükselişle 54,5180 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34, emeklilik fonları yüzde 1,55 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.