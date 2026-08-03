Son Mühür- TÜİK, merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,52 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, TÜFE'de yüzde 31,75, ÜFE'de ise yüzde 27,83 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

"Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz." mesajı verdi.



İhracatçı kesiminin tadı yok...



Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, enfkasyonla kur arasındaki makasın kur aleyhine açılmasından yakındı.

Bloomberg Tv'ye konuşan Gültepe, ''Bir sıkıntı var, o sıkıntının temeli de çok düşük kur ve yüksek faiz. Bu olmuyor. Daha önce de bunu söyledik. Yeni bir şeyler söylemek, ihracatçıya yeni ilave destekler yapmak lazım'' hatırlatmasında bulundu.

Mustafa Gültepe,

''2026'nın ilk yedi ayında bile enflasyon 18-20 bandında. Enflasyon 20'ye dayanmışken, kurun artışı kaç? Yüzde 10. Yarı yarıya, bu olmaz. Bu formülasyonla gitmez. Böyle giderse rekabetçilikten, oyundan düşüyorsun. Sektör kaybediyor, firmalar kapanıyor. Enflasyon ve kurun paralel gitmesi lazım. Bunu söylüyoruz. Geçmişten de birikmiş olan bir enerji var. Bu enerjiyi yavaş yavaş sektöre yaymak lazım. Bizim mücadelemiz bu. Neden firmalar yurt dışına gitsin? Neden alternatif arasın?'' diye sordu.



İhracatçı destek bekliyor çağrısı...



''İthalatın değil, ihracatın artması lazım. Şimdi tersi. Makas gittikçe genişliyor'' vurgusunda bulunan Gültepe,

''Biz hazırız, rekabetçilikle ilgili sektör sektör raporlarımız var. Yeni bakış açıları, yeni yaklaşımlar, yeni destekler yapmak gerektiğine inanıyorum'' mesajı verdi.

Jeopolitik gelişmelere dikkat çeken Mustafa Gültepe, ''Sabah kalkıyorsunuz bir barış var akşam yatıyorsunuz tekrar saldırı var. Bu yıl sonuna kadar farklı bir durum olmazsa ihracatta 282 milyar dolara ulaşırız diye düşünüyoruz. İnşallah yeni desteklerle çok daha farklı bir rakam yakalama şansına kavuşuruz. Mali program devam ederse ortaya koyacağımız rakam bu diye düşünüyorum'' diye konuştu.