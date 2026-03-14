Son Mühür / Yağmur Daştan - Torbalı siyasetinin genç ve dinamik isimlerinden Eyüp Çiçek, geçtiğimiz günlerde istifa ettiği Türkiye İşçi Partisi’nden ayrılarak DEVA Partisi saflarına katıldı. Geçmiş dönemde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Belediye Başkan Adaylığı ve İlçe Başkanlığı gibi kritik görevlerini üstlenen Çiçek’in yeni partisindeki rozeti, ilçeyi ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından bizzat takıldı.

‘Mücadele’ mesajı verdi

Törenin ardından siyasi yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Çiçek, temel motivasyonunun halka hizmet olduğunu vurgulayarak aktif siyasetteki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

İl Başkanı Uygur’dan tebrik

Genel Başkan Babacan’ın İzmir ziyaretini ve Çiçek’in DEVA renklerine katılmasını değerlendiren İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, “Halkın ilgisi çok iyiydi. Hem sanayicinin hem sivil toplumun oldukça teveccühünü gören dolu dolu bir ziyaret oldu. Bu ziyaretten aldığımız karşılıklar da açıkçası bizleri oldukça sevindirdi. Eyüp Çiçek, Torbalı’da tanınan, sevilen bir isim. Siyaset anlayışımız gereği herkese de kapımız açık. Bizimle siyaset yapmak istedi. Bizler de seve seve kabul ettik ve hatta yönetim kurulumuzda kendisine yer verdik. Hem partimiz için hem de Torbalı için hayırlı uğur olsun” diye konuştu.