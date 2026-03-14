Son Mühür/ Emine Kulak-Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maça konuk Ayvalıkgücü Belediyespor'un vuruşu ile başlanırken ilk tehlikeli atak 5. dakikada Karşıyaka'dan geldi.
Sağ kanattan ceza sahasına giren Mücahit'in yaptığı ortada Ömer'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Ayvalıkgücü Belediyespor'da en tehlikeli atak maçın 27. dakikasında geldi, Karşıyaka yarı sahasında sağ taç çizgisinin oradan Ufuk'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan gelen Batuhan'ın kafa vuruşunda kaleci Tunay, topu kornere çelerek gole izin vermedi. Maçıta 27. dakikadan sonra oyun dengeli giderken sessizliği Karşıyaka bozdu. 44. dakikada köşe vuruşunda Ömer, yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.
Kaf-Kaf 70'te rahatladı
Karşıyaka'da 70. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ömer, Ayvalıkgücü ceza sahasında yerde kaldı. Ata'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazanılan penaltıda Ömer 71. dakikada topun başına geçti ve takımının 2. golünü kaydetti. Kalan bölümde konuk Ayvalıkgücü, aradığı golü bulamadı ve maçta Karşıyaka 2-0'lık galibiyete uzandı.