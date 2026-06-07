Son Mühür/ Merve Turan- Aliağa’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen çok özel bir müzik gecesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"Ustalarla Muhabbet" serisinin ikinci buluşmasında sahne alan Türk Halk Müziği’nin usta ismi Emel Taşçıoğlu, Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) korosu ile unutulmaz bir performansa imza attı.

57 yıllık sanat yolculuğuna eşlik edildi

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konser, klasik bir koro dinletisinden çok daha fazlasını sundu. Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen’in koordinatörlüğündeki ASEV Türk Halk Müziği Korosu, Emel Taşçıoğlu’nun 57 yıllık sanat yolculuğuna eşlik etti.

Konser boyunca yalnızca türküler söylenmedi; adeta canlı bir belgesel havasında, Taşçıoğlu’nun hem sanat kariyerinden hem de özel hayatından samimi anılar paylaşıldı.

Aliağalılar türkülere doydu

Yoğun bir izleyici kitlesinin katıldığı geceye, protokol üyeleri Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'da vatandaşlarla yan yana oturarak tüm parçalara heyecanla eşlik etti.

"Aliağa'mızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk"

Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Hepimizin hayatında ‘keşke hiç bitmeseydi’ dediği anlar vardır.

Bu akşam da o anlardan biri oldu. Bizlere bu güzel akşamı yaşatan kıymetli sanatçımız Emel Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Aliağa'mızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

ASEV Türk Halk Müziği koromuz birbirinden güzel programlar hazırlıyor. Bu gece de onlardan biriydi. Koristlerimize, onlara eşlik eden saz sanatçılarımıza ve bu gecenin mimarı Ali Hikmet Gökçen’e çok teşekkür ediyorum." diyerek ifade etti.

"Bir sanatçı için yapılabilecek en güzel projeye imza atmışsınız"

Aliağa’daki ilk konserinde çok etkilendiğini dile getiren Emel Taşçıoğlu ise, "Aliağa’da ilk konserimde karşımda dev bir koro ve orkestra var. Ali Hikmet Gökçen büyük bir emek vermiş ve çok güzel bir uyum yakalamış.

Böyle kıymetli bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bir sanatçı için yapılabilecek en güzel projeye imza atmışsınız. Emeği geçen ve bu geceye katılan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.