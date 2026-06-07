Son Mühür- Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu’nun Balçova Termal Otel'de düzenlediği 'Birlik ve Beraberlik' gecesi, İzmir siyasetinden küçük çaplı bir krize zemin hazırlamış gibi görünüyor.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'la birlikte geceye katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın hedefinde CHP'li belediyeler vardı.

İzmir güzelleşti ama...



Saygılı konuşmasında,

''Son 24 yılda İzmir'imizi ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, tarımda ve sporda bir yıldız yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını şehrimize kazandırdık. Çevre yollarından otoyollara, tünellerden bölünmüş yollara… İzmir güzelleşti.

Şehir hastanelerinden eğitim yatırımlarına… İzmir büyüdü. Barajlardan sulama tesislerine, gençlik merkezlerinden stadyumlara… İzmir gelişti. Güzel şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli eserleri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk'' hatırlamasında bulundu.

Tablo hepimizi düşündürüyor...

''Çünkü İzmir'e hizmet etmeyi bir siyasi görev olmanın ötesinde bir şeref meselesi olarak görüyoruz. Ancak ne yazık ki aynı kararlılığı yerel yönetimlerde göremiyoruz'' sözleriyle CHP'li belediyeleri hedefe koyan Saygılı,

''İzmir, çeyrek asırdır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Buna rağmen bugün şehrimizin karşı karşıya kaldığı tablo hepimizi düşündürmektedir.

İzmir’in çilesi trafiktir. İzmir’in utancı çöp dağlarıyla dolu sokak ve caddeleridir. İzmir’in gerçeği İzBB’nin çevre felaketine terk ettiği Körfez’dir.

Bankamatik memurlar...



İzmir’in gündemi CHP’li belediyelerin rüşvet, irtikap ve yolsuzluk belgeleridir. İzmir’in öfkesi bankamatik memurlarıyla kurulan kirli düzendir. CHP Belediyeciliğinin İzmir’i getirdiği durum özetle budur! Eser yok hasar çok! Hizmet yok hezimet çok! Siyasi etik yok yozlaşma çok!'' sözleriyle CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına göndermede bulundu.

Bilal Saygılı'nın konuşmasında CHP'li belediyeleri hedef almasının ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in etkinliği terk ettiği öğrenildi.

Tercihini Özel'den yana kullandı...



Adı zaman zaman AK Parti'ye geçecek iddialarına konu olan Türkmen, CHP'deki Kılıçdaroğlu/ Özel kamplaşmasında tercihini Özel'den yana kullandığını gözler önüne sermişti.

