Son Mühür/ Beste Temel- Yıllarca İzmir'in çeşiştli noktalarında yolcu taşıyan ve ömrünü tamamlayan emektar bir ESHOT otobüsü, şimdilerde çocukların geleceğini kurtarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi el ele verdi; hurdaya çıkacak aracı "Dobidob" isimli yürüyen bir eğitim yuvasına dönüştürdü. Kentin kırsal ve dezavantajlı mahallelerini kapı kapı gezen bu özel otobüs, miniklere yeşil bir dünyanın kapılarını aralıyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de dünyayı temiz tutmanın formüllerini keşfediyor.

Çöplerin yüzde 40'ı aslında birer servet

Dobidob’un iç tasarımı tamamen çocukların ilgisini çekecek renkli oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle donatıldı. Direksiyon başında bu kez bir şoför değil, çevre mühendisleri var. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisi Burak Andaç, derslerin teorikten uzak, tamamen pratik ilerlediğini söylüyor.

Evlerden çıkan çöplerin hafife alınmaması gerektiğine dikkat çeken Andaç, çarpıcı bir veri paylaştı:

"Günlük hayatta ortaya çıkan atıkların yaklaşık yüzde 30-40’ı geri dönüştürülebilir nitelikte. Bu malzemeleri çöpe atmayıp ekonomiye kazandırmak doğayı koruyor. Ağaç yaşken eğilir. Bu bilinci küçük yaşta aşılamak, geleceğe yapılacak en büyük yatırım."

Otobüste plastik, cam, metal ve kâğıt atıkların doğru ayrıştırılması, minik ellerin bizzat katıldığı oyunlarla simüle ediliyor.

"Büyüyünce dünyayı biz kurtaracağız"

Eğitime katılan çocukların heyecanı ise gözlerinden okunuyor. Dobidob’un sıralarından geçen Simirna Peri Başoğlu ve Emine Çandır, artık doğaya fırlatılan her çöpün dünyayı incittiğini bildiklerini söylüyor. Dünyanın geleceği için geri dönüşümün şart olduğunu fark eden Ela Yıldız, öğrendiklerini evde ailesine de uygulatacağını belirtirken, arkadaşları Aden Yılmaz ve Asya Kaya da akranlarına şu mesajı veriyor: "Atıkları azaltarak dünyayı koruyabiliriz."

Muhtardan tam not: Plastik tehdidine erken kalkan

Projenin duraklarından biri olan Menderes Barbaros Mahallesi’nin Muhtarı Esin Yılmaz, mahalledeki değişimden oldukça memnun. Doğaya bırakılan plastiklerin yüzlerce yıl yok olmadığını hatırlatan Yılmaz, yerel yönetimlerin bu hamlesini şu sözlerle özetledi: "Çocuklarımızın bu konuda küçük yaşta bilinçlenmesi hayati bir mesele. Dobidob sayesinde çevreye duyarlı bir nesil yetişiyor."

Eğitim otobüsü, İzmir'in en ücra köşelerindeki çocuklara ulaşmak üzere rotasını yeni mahallelere çevirmeye devam ediyor.



