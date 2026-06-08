Son Mühür- İzmir hafif raylı sistem ağının en kritik yatırımlarından biri olan Buca Metrosu (İzmir Hafif Raylı Sistem 5. Aşama) projesinde, imar planları düzeyindeki teknik aksaklıklar giderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, dev projenin geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir imar planı değişikliği önerisini masaya yatırdı.

Hatalar düzeltildi

Edinilen bilgiye göre, projenin güzergah hatları ve istasyon alanlarını kapsayan planlama sürecinde daha önce bazı maddi hatalar yapıldığı belirlendi. Konak Belediye Başkanlığı Etüt ve Projeler Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen incelemeler sonucunda, mevcut planlardaki maddi teknik hatalar tek tek tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, metro hattının ve istasyon alanlarının imar planlarına eksiksiz ve hatasız işlenmesini sağlamak amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi yeniden düzenlendi.

Komisyondan tam destek

Yeniden şekillendirilen imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda detaylı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Kent içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak projenin hatasız ilerlemesi adına komisyon üyeleri ortak bir duruş sergiledi. Yapılan oylama sonucunda, hazırlanan imar planı değişikliği önerisi komisyondan oybirliği ile geçerek uygun bulundu. Plan değişikliği, Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yapılacak meclisinde onaya sunulacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.102 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol – Buca Hattı Yapım İşine ilişkin söz konusu hattın ve istasyonlarının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Konak Belediye Başkanlığı Etüt ve Projeler Müdürlüğü 05/05/2026 tarihli ve 599180 sayılı Yazısı ile tespit edilen maddi hatalar kapsamında Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.3007002)"