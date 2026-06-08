Temmuz ayı yaklaşırken Türkiye'nin en önemli ekonomik gündem maddelerinden biri yeniden asgari ücret oldu. Doğrudan milyonları, dolaylı olarak ise tüm piyasayı etkileyen bu kritik başlık, arama trendlerinde ilk sıraya yerleşti. Ocak ayında net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin, yılın ikinci yarısında artıp artmayacağı sorusu hem işçi hem de işveren tarafında yanıt bekliyor. İşte asgari ücret ara zam formülleri ve masadaki son durum...

2026 TEMMUZ ASGARI ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının attığı adımları yakından takip eden kaynaklar, temmuz ayında asgari ücrete ek bir artış yapılmasına yönelik resmi bir hazırlık olmadığını belirtiyor. Ekonomi programının mevcut işleyişine göre, asgari ücret tarifesinin pandemi dönemindeki istisnalar hariç tutularak, yasal mevzuatta olduğu gibi yılda bir kez güncellenmesi esas alınıyor. Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü sıkılaşma politikaları da bu kararın arkasındaki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Herhangi bir olağanüstü gelişme ya da son dakika yasal düzenlemesi yaşanmadığı takdirde, mevcut ücretlerin 2026 yılının sonuna kadar geçerliliğini koruması bekleniyor.

OCAK 2026 ASGARI ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLDU?

Yılın başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yürüttüğü görüşmeler neticesinde asgari ücrete yüzde 27 oranında bir artış yansıtıldı. Bu karar doğrultusunda net asgari ücret tutarı 28 bin 75 liraya yükseldi. Şu an yürürlükte olan bu tutar, yasal bir değişiklik yapılmadığı müddetçe aralık ayında kurulacak yeni komisyon masasına kadar işçinin eline geçecek net maaş olarak kalmaya devam edecek.

ASGARİ ÜCRET EN SON NE ZAMAN ARTACAK YENI ZAM TAKVİMİ NASIL?

Mevcut ekonomik takvime ve planlamalara göre asgari ücrette yeni bir artış sürecinin başlaması için gözler aralık ayına çevrildi. Yılın son ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon yeniden bir araya gelecek. 2026 yılının enflasyon verileri ve ekonomik parametreleri masaya yatırılarak yeni ücret belirlenecek. Bu doğrultuda yapılacak yeni zamlı tarifenin ancak Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILDI MI?

Türkiye'de asgari ücrete ara zam yapılması kararı dönemsel ve ekonomik gerekliliklere göre şekilleniyor. Hükümet 2022 ve 2023 yıllarında vatandaşların alım gücünün korunması amacıyla temmuz aylarında ara zam uygulamasına gitmişti. Buna karşın 2024 ve 2025 yıllarında ise hükümet yalnızca tek bir dönemde zam yaptı.